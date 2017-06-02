مصادر “الوطني الحر”: اجتماع نصرالله – باسيل كان جيّداً جداً والبحث تناول القانون وما بعده

علمت “الأخبار” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبل أيام، وجرى البحث في “طرح متكامل قدّمه باسيل لقانون الانتخابات، مع خريطة طريق لما بعد الانتخابات”. وقالت مصادر في التيار الوطني الحر إن “الاجتماع كان جيداً جداً، وبالتأكيد كان موضوع قانون الانتخاب وما بعده موضوع البحث الرئيسي”. وإلى أيّ مدى تعني عبارة “ما بعده”، أجابت المصادر: “الى خمسين سنة”!