باسيل يكشف عن الإعداد لإنجاز “اتفاق تاريخي”: قانون انتخاب وأكثر

خصّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل “المستقبل” بحديث مقتضب كشف خلاله عن السعي لإبرام “سلة تفاهم وطني كامل يُشكّل قانون الانتخاب جوهرها”، مشيراً في هذا السياق إلى التحضير لإنجاز “اتفاق تاريخي يتعدى الاتفاق على القانون الانتخابي نحو بلوغ إصلاحات وضوابط تتصل بمفاعيل حُسن التمثيل وصحته وطمأنة جميع المكونات الوطنية إلى المستقبل”.

وكشف باسيل لـ”المستقبل” أنه التقى ليل الأربعاء – الخميس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، وأمس تشاور كذلك مع كل من رئيس مجلس الوزراء و”القوات اللبنانية” في سبيل التحضير لإنجاز “أمر استثنائي بالغ الإيجابية للبلد”، وأردف مستطرداً: “مش بس قانون انتخاب.. قانون وأكثر”. وإذ آثر عدم الإفصاح عن مضمون هذا الاتفاق، اكتفى باسيل بالإشارة إلى كونه “يتضمن كل عناصر الطمأنينة لمختلف الأفرقاء”، متسائلاً: “إذا كان قانون الانتخاب يُشكل حدثاً استثنائياً بحد ذاته فكيف إذا أتى إنجازه مقروناً بمرفقات وضمانات وإصلاحات تريح الجميع؟”