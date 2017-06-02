مصادر عدوان: تفكيك التشنج سيؤدي إلى رفع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى الحكومة

توقعت مصادر متصلة بنائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لـ“الحياة” أن يؤدي تفكيك التشنج الذي نجم عن الخلاف حول العقد الاستثنائي، وحلحلة ما تبقى من تفاصيل في شأن قانون الانتخاب، إلى أن يرفع مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى الحكومة لتناقش صيغته القانونية في جلسة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء المقبل وتحيله إلى البرلمان، وإذا تطلب الأمر اليوم الذي يليه.

وتوقعت المصادر نفسها أن يدعو رئيس مجلس النواب بري الهيئة العامة للمجلس النيابي الإثنين في 12 حزيران إلى إقرار القانون، الذي سيتضمن في مادته الأولى تحديد موعد لاحق لانتهاء ولايته (تمديد الولاية) تتراوح بين 6 أشهر وسنة وفق ما سيتفق عليه.