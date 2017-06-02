عدوان من بين الوسط: السباق مع الوقت بدأ

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في حضور مدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.

بعد اللقاء قال النائب عدوان: “لقاء اليوم مع الرئيس الحريري يهدف إلى التعجيل في البحث بالنقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل التوصل إلى تفاهم واضح حولها. فالهدف واضح، الكل يعلم أن هناك قانون انتخابي جديد وقد بدأنا السباق مع الوقت. فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الأمور قبل هذا الاجتماع، لكي تتمكن الحكومة في أسرع وقت ممكن من إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي نأمل أن يقر في الجلسة المقبلة، لكي ترسله في أوائل الأسبوع الذي يليه إلى المجلس النيابي”.

وأضاف: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وجلسة اليوم كانت مفيدة جدا وإيجابية. هناك استكمال للاتصالات مع بقية الفرقاء، والتواصل لا يتوقف، وأعتقد أننا في عد عكسي نحو إقرار قانون انتخابي جديد”.

سئل: هل ما زالت نقاط البحث تتمحور حول موضوع نقل المقاعد أم هناك أمور أخرى؟

أجاب: لا أريد أن أدخل في تفاصيل، ولكن علينا أن لا ننسى أن هناك أمور تقنية متعددة في قانون الانتخاب، وهناك موضوع نقل المقاعد الذي هو ليس موضوعا تقنيا بحتا. هناك أمور تتعلق بطريقة الفرز وبعدد من المواضيع الأخرى، ولكن الحمد لله أن كل الأفرقاء مصممون على الذهاب إلى قانون انتخابي جديد. البحث يتقدم وكذلك العمل، وأتصور أننا سائرون في الاتجاه الصحيح.

الوزير أرسلان

ثم استقبل الرئيس الحريري وزير المهجرين طلال أرسلان في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.