حاصباني بعد لقائه الحريري: التفاؤل يزداد مع الساعات للتوصل إلى حل توافقي لقانون الانتخاب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان التفاؤل يزداد مع الساعات للتوصل إلى حل توافقي لقانون الانتخاب. العقبات بسيطة وهي تذلل بالنقاش، وقد دخلنا في المرحلة الثانية من النقاش. الحوار يتم بهدوء وانفتاح من كافة الأفرقاء وهناك إيجابية تحيط كافة هذه النقاشات.

حاصباني وبعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم الجمعة في “بيت الوسط، قال: “التقيت الرئيس الحريري لكي أقدم له تقريرا بشأن مسار العمل في اللجنة التحضيرية التقنية لاجتماعات مجالس الوزراء في المناطق. بقيت ثلاث محافظات سنجتمع مع ممثلين عنها في الأيام المقبلة، ونكون قد انتهينا من الاجتماعات التحضيرية وننتقل إلى اجتماعات تفصيلية مع ممثلي الوزارات لتنسيق المشاريع على مستوى الأراضي اللبنانية كافة، وهي مشاريع تنموية وتعنى بالبنى التحتية في كافة القطاعات، وستكون هناك أولويات، وستعقد اجتماعات لمجلس الوزراء خاصة بكل محافظة لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمحافظات والخطط التنموية للمناطق كافة”.

ختم: “نحن في تقدم بهذا الموضوع، ولم يعد أمامنا سوى ثلاث محافظات قبل أن ننتقل إلى الاجتماعات الداخلية والتحضير لعقد مجالس وزراء في المحافظات كل على حدى”.