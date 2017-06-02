حاصباني: تم إعطاء مهلة 6 أشهر لمراكز التجميل الطبية لتسوية أوضاعها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بعد الشكاوى المتكررة التي ترد الى وزارة الصحة عن عمليات التجميل وخصوصا بعد حالة الوفاة امس، التوقيع اليوم على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية، ويمنع بموجبه اجراء عمليات قد تتطلب عناية فائقة خارج مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

ولفت حاصباني في مؤتمر صحافي له، إلى أن القانون على تعريف التجميل الطبي ومراكزه، وتحديد المراكز الطبية التي يحق لها مزاولة مهنة التجميل الطبي، اعطى من تاريخ نشره 6 اشهر لعيادات التجميل لتسوي اوضاعها القانونية.

وشدد على أنه “بما يخص حالة وفاة الشابة بالأمس بدأت التحقيقات وبدأنا بإستكمال الاجراءات للنظر بتفاصيل هذه الواقعة ولعب دور استشاري للنقابة وللقضاء حيث دعت الحاجة.

وأضاف: اتخذنا قرارنا التنظيمي سابقا واسرعنا فيه ليبقى لبنان البلد الاساسي فس المنطقة للسياحة العلاجية. والعمل الاساسي للوزارة هو تنظيم المهن الطبية والتأكد من نوعيتها.