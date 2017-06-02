لقاء حواري بين سكارلت حداد وشارل جبور في الحازمية

نظمت “القوات اللبنانية” – منسقية بعبدا – مركز الحازمية لقاء حوارياً جمع كل من الصحافية سكارلت حداد والأستاذ شارل جبور تحت عنوان التفاهم العوني “تحديات وأولويات” في مبني القصر البلدي الحازمية – قاعة المحاضرات.

حضر اللقاء مستشار رئيس الحزب العميد وهبي قاطيشا، منسق قضاء بعبدا سمير بويونس، رئيس بلدية الحازمية جان أسمر، القاضي كارل عيراني، منسق قضاء بعبدا في “التيار الوطني الحر” ربيع طراف، رئيس منظمة الطلاب في حزب “الوطنين الأحرار” سيمون درغام، رئيس المعهد الانطوني الأب المدبر جورج صدقة، رئيس مركز الحازمية جوزف عيد، مستشار وزير الصحة ميشال عاد، مستشار وزير الشوؤن الاجتماعية زاهي الهيبي، جسي عيراني زوجة الشهيد رمزي عيراني، عضو المجلس البلدي السيدة سيلفي دعيبس، عموم أعضاء المجلس البلدي والمخاتير، السيد جوزف خوري رئيس جمعية التجار في الحازمية، ممثلين الأحزاب في الحازمية والفاعليات كما حضر حشد كبير من الرفاق واهل بلدة الحازمية.