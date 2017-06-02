“الوكالة الدولية للطاقة الذرية”: إيران تقترب من الحد الأقصى لمخزون الماء الثقيل

أكدت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، أن إيران باتت على وشك الحد الأقصى المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل. وأوضحت الوكالة في تقريرها الربع سنوي، أن مخزون إيران من الماء الثقيل حتى 26 أيار الماضي بلغ 128.2 طن، علما أن الحد الأقصى يعادل 130 طنا، بموجب إتفاقية “خطة العمل الشاملة المشتركة” حول برنامج طهران النووية الموقعة بين إيران والسداسية الدولية (الإتفاق النووي) في 14 تموز 2015.

أما مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب، فوصل، بحسب التقرير، إلى 79.8 كيلوغرام حتى 27 أيار الماضي، وهو أقل بكثير من الحد المسموح به – 202.8 كيلوغرام. كما أكدت الوكالة أن إيران لم تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التخصيب البالغ 3.67 في المئة.

ويذكر أن في 16 كانون الثاني 2016 جرى الإعلان عن بدء العمل بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ، مقابل إلتزام طهران بتقليص برنامجها النووي عبر وضعه تحت الرقابة الدولية.