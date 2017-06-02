مقتل 4 عناصر من “داعش” جنوب غربي كركوك

قتل طيران التحالف الدولي 4 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال قصف جوي، فجر الجمعة، على مواقع للتنظيم في قرية “عرب كواز” ومواقع أخرى ناحية “تازة” وقضاء داقوق.

وقال مصدر أمني في كركوك، الجمعة، لـ”السومرية نيوز” إن القصف الجوي قتل 4 عناصر من “داعش” وأصاب 12 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الضربة الجوية نفذت بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات، لافتا إلى أن التحالف زاد من طلعاته الجوية بعد تسجيل تحركات للتنظيم في محور قضاء داقوق جنوبي كركوك.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والزاب والرياض والعباسي جنوب غربي كركوك.