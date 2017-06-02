محاكمة والدين نمساويين عرضا فيديوهات “داعشية” لأطفالهما

وجهت محكمة نمساوية لزوجين تهمة إجبار أطفالهما على مشاهدة مقاطع مصورة لتنظيم داعش وهو ينفذ جريمة الذبح بحق ضحاياه.

وذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأم البالغة من العمر 29 عاما والأب البالغ 39 عاما جعلا أطفالهما يشاهدان جرائم داعش من أجل أن يصبحوا “مقاتلين أفضل”.

وظهر الزوجان في المحكمة بمدينة غراتس هذا الأسبوع للمحاكمة بتهمة إساءة المعاملة.

واستمعت المحكمة لتفاصيل قيام الوالدين بإجبار الأطفال على مشاهدة مقاطع الذبح ومعارك داعش بشكل يومي.

وقال مدعون إن الوالدين قاما أيضا بالسفر مع أطفالهما إلى سوريا من أجل دمجهم في حياة التنظيم المتطرف.

واعترف الوالد بأن أطفاله خضعا لتدريب على استخدام الأسلحة، لكنه ادعى أنه ذهب إلى سوريا بناء على محاضرات في المسجد صورت لهما كيف يمكن أن يعيشا حياة ملتزمة في سوريا على مبادئ الإسلام.

وقالت الأم إنها لا ترى شيئا خاطئا في قيام زوجها بحمل سلاح كلاشينكوف أمام أطفالهما.

ومازالت القضية منظورة أمام القضاء النمساوي لاتخاذ قرار بشأنها.