“تشاطر” احد الاطراف في “الربع الساعة” الاخير قد يؤخر ولادة قانون الانتخاب

بعض “التفاصيل” في قانون الانتخابات العتيد منعت رئيس الجمهورية ميشال عون من “زف البشرة” الى اللبنانيين، لم يخاطر الرئيس في اطلاق “الدخان الابيض” على الرغم من المحاولات الحثيثة طوال يوم امس “لانضاج الطبخة”، وتم الاستعاضة “بطبق” “التفاؤل” على مائدة الافطار وسط اجماع من الحاضرين على ان الامور “سلكت” وتجاوز الجميع “شياطين” التفاصيل التي ذللت بمعظمها، الا اذا حاول احد الاطراف “التشاطر” في “الربع الساعة” الاخير، وهو ما رأت فيه اوساط مواكبة للاتصالات”للديار” انه قد يؤخر “الولادة” دون ان يؤدي الى “موت الوليد”…