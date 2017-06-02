وفد من رؤساء المصالح في “القوات” يسلّم الشيخ الخطيب دعوة لحضور إفطار في الحزب

زار وفد من رؤساء المصالح وممثلين عنها في حزب “القوات اللبنانية” برئاسة الامين المساعد لشؤون المصالح النقيب د. غسان يارد مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حيث استقبلهم النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب للتهنئة في حلول شهر رمضان، كما للدعوةً إلى المشاركة في الإفطار الذي تنظمه المصالح والنقابات في حزب “القوات اللبنانية” برعاية رئيس حزب الدكتور سمير جعجع في فندق الحبتور نهار الاثنين 19/6/2017.