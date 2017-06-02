توقيف شخص بجرم سرقة سيارات في بعبدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه وبتاريخ 1/6/2017 ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة سيارات، وذلك في بعبدا، وهو: “ع. ع.” (مواليد عام 1970، لبناني) وقد تبيّن أن بحقّه /3/ مذكرات توقيف ومذكرة إلقاء قبض وخلاصة حكم، بجرائم: سرقة سيارات، إحتيال وتزوير واستعمال مزوّر، وشيكات من دون مؤونة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.