وانتشرت قوات الجيش في البلدة التي قام سكانها بالانتفاض على المتطرفين وتمهيد الطريق للجيش من أجل استعادتها.

وتواردت أنباء عن مشاركة مسلحين من جمهورية تشاد كمرتزقة إلى جانب القاعدة، بحسب شهود عيان لـ”سكاي نيوز عربية” وصور من مكان الاشتباكات.

وكان سلاح الجو الليبي شن يوم الخميس، 13 غارة جوية على مناطق مختلفة بمنطقة الجفرة استهدفت مواقع ونقاط عسكرية لتنظيم القاعدة، تركزت في منطقة هون وودّان ومحيط الجفرة.