الرياشي: سنسعى لوضع قانون نقابة المحررين على جدول أعمال مجلس الوزراء

أشار وزير الإعلام ملحم الرياشي ان الوضع العام للصحافة في لبنان غير مرضي، كما وأن النقابة هي المسؤولة عن حماية حقوق الإعلاميين في مختلف الظروف.

في حديث لـ”mtv” وحول قضية المصروفين من صوت لبنان، لفت الرياشي الى المشكلة إن كانت بين مؤسسة إعلامية وإعلامي يجب ان تأخذ حجمها الطبيعي وتحل في القضاء أو في مجلس العمل التحكيمي، موضحاً انه سيبذل جهده ليكون تعديل قانون نقابة المحررين على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء المقبل وبحد أقصى في الأسبوع الذي يليه.

الرياشي إعتبر انه للأسف هناك بعض التأخير في إقرار القوانين بسبب شرعية المجلس النيابي ما يستوجب تأجيل الموضوع الى تشرين.