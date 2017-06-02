العاصفة “بياتريس” تقترب من ساحل المكسيك وتتسبب بمقتل اثنين

أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير “إن العاصفة المدارية بياتريس اقتربت من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي أمس الخميس وأسقطت أمطارا غزيرة مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل بالإضافة إلى انهيارات أرضية كما اضطرت السلطات لإغلاق طرق وإلغاء رحلات جوية”.

وذكرت أجهزة الطوارئ في ولاية واهاكا بجنوب غرب المكسيك “أن انهيارا أرضيا بقرية سان مارسيال اوسولوتيبيك تسبب في دفن بعض المنازل وأن عمال الإنقاذ عثروا على جثة صبي بينما لا يزال آخر مفقودا”. وأضافت :”أن امرأة قتلت جراء انهيار أرضي بقرية سان كارلوس ياوتيبيك”.

وقال المركز الوطني للأعاصير: “من المتوقع أن تضعف العاصفة “بياتريس” عند وصولها لليابسة في جنوب غرب المكسيك والمنطقة الجبلية اليوم الجمعة”. لكنه توقع أن تتسبب العاصفة في سيول وانهيارات طينية تهدد الحياة.