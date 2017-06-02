“داعش” يلفظ آخر أنفاسه بعد 100 يوم على معركة غربي الموصل

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد إنه وبعد مرور 100 يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل، فإن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي، تواصل التقدم على حساب “داعش”، الذي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف بيان للسفارة الأميركية أنه ومنذ بدء عملية تحرير الموصل، نفذت قوات التحالف أكثر من 26 ألفاً و100 ضربة ضد أهداف لداعش.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إحراز تقدم “كبير” في حي الشفاء بالجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وفي إطار عملية واسعة، بحسب الوزارة، فإنّ تقدّم القوات المشتركة العراقية كبّدت عناصر داعش خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما تمكنت الفرقة التاسعة من العثور على معمل لتصنيع المتفجرات في منطقة حاوي الكنسية في الجانب الأيمن من الموصل. ويضم المعمل مخزناً كبيراً للأدوية والمستلزمات الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه كافة الأنظار إلى المعركة الفاصلة بين القوات العراقية وداعش في مدينة الموصل، والتي يُتوقع أن تدور رحاها في محيط الجامع النوري. ويأمل قادة عسكريون عراقيون استعادة الجانب الغربي من المدينة بشكل كامل خلال شهر رمضان.