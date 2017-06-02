نديم الجميل عرض على فرعون وطورسركيسيان مشروع تطوير ساحة ساسين

زار النائب نديم الجميل ظهر الجمعة وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، في حضور النائب سيرج طورسركيسيان، وعرض عليهما بالتفصيل مشروع تأهيل ساحة ساسين في الأشرفية والمنطقة المحيطة بها، وأطلعهما على التصاميم الجديدة والعصرية التي تساهم في توفير مساحات خضراء للمشاة وتحسين الوضع التجاري. وأعجب فرعون وطورسركيسيان بالمشروع، وتمنى فرعون أن يأخذ طريقه الى التنفيذ في أقرب وقت.