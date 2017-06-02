غاريوس: لا غبن لاحق بأي فريق لكن أحجام البعض كانت منفوخة

اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس أن الجميع خرج رابحاً في ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة الى قانون الإنتخابات.

ولفت غاريوس، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، الى أن ما حصل من سجالات وأخذ وردّ في الأشهر والأيام الأخيرة بات وراءنا، وقال: ليس لدينا الوقت لنحاسب، بل نسير وفق ما ينصّ عليه الدستور حرفياً، مضيفاً: الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية فتح الدورة الإستثنائية وتحديد مضمونها ومدّتها. وتابع: رئيس الجمهورية وحده الذي يقسم على الدستور وبالتالي من أولى الواجبات الرئاسية حمايته.

ورداً على سؤال، أكد غاريوس أن لا غبن لاحق بأي فريق، مشدداً على أن أحجام البعض كانت منفوخة نتيجة القوانين السابقة والمنبثقة عن حقبة الوجود السوري في لبنان، مشدداً على أن ما حصل هو تحسين حجم كل مكوّن سياسي في لبنان، وبالتالي بعد 8 سنوات على قانون الدوحة نأمل ان يتمّ الإنتخاب وفقاً لقانون “النسبية” أكان على مستوى الوطن ككل أو على مستوى الطوائف، مذكّراً أن “النسبية” تفسح المجال أمام تمثيل المحرومين من هذا الحقّ وفقاً للأنظمة الأكثرية، وهذا ما يؤدي الى التوازن.

وأوضح غاريوس ان “النسبية” لا تحمي الذين يحظون بالتأييد الواسع، بل إنها تحمي الأقليات.

ورداً على سؤال، نفى غاريوس ما يُحكى عن أن القانون طُبخ في دوائر مغلقة، مشدداً على أن الجميع شارك في ما تمّ التوافق عليه وإن بطريقة غير مباشرة، لافتاً في هذا الإطار الى أن المجتمع المدني كان قد طالب بـ “النسبية” و”الدوائر الـ 15″، وأضاف: أما حزب “الكتائب” فلطالما اتهم الآخرين بأنهم يسعون للعودة الى قانون “الستين”، ولكن تبيّن العكس.

وأشار غاريوس الى ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال إفطار بعبدا لجهة الوصول الى “قانون نسبي” يجمع كل المكوّنات اللبنانية. وأدلى بموقفه هذا أمام الجميع. وختم: “لا رابح ولا خاسر في القانون الذي تمّ التوصل إليه”.