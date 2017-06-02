أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

على جدول أعمال مجلس الوزراء ملف تعيين مديرة في إحدى الوزارات وسعي إلى إبعادها عن موقعها استناداً إلى استشارة قانونيّة.

تأكّد أن التفاوض كان قائماً بين إذاعتين للاندماج وتوحيد الجهود قبل صدور قرار قضائي أعاد الأمور إلى الوراء.

على رغم الاعلان عن وجود 150 ألف لبناني يحملون الجنسيّة الفرنسيّة، إلّا أن دوائر الخارجيّة لا تعلم عدد اللبنانيّين الذين يحملون جنسية مزدوجة ولم تحصهم يوماً.

على رغم وضع الخزينة لا تزال بنود سفر الوزراء والوفود إلى الخارج تحتل حيّزاً كبيراً من جدول أعمال مجلس الوزراء.

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يقال – المستقبل

إن أكثر من دائرة انتخابية معتمدة في صيغة مشروع قانون الانتخاب الأخيرة ستشهد معارك انتخابية حامية بين ثلاثة لوائح بدلاً من لائحتين.

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أسرار الجمهورية

قال مرجع بارز إن القبول بنقل مقعد نيابي من هنا وآخر من هناك سينقل البلاد إلى تقسيم ويصبح فيها مجالس شيوخ وليس مجلساً واحداً.

رفض رئيس حزب الكشف عن كامل الأوراق والمستندات المرتبطة بملف ساخن بانتظار الوصول الى القضاء إذا وصلت الأمور الى هذه الدرجة، معتبراً أنها كافية لقلب الأوضاع.

لاحظت أوساط سياسية مطلعة على أرقام الموازنة أن احتساب أربعة مليارات ليرة لشراء شتول للوزارات والإدارات الرسمية ليس ضرورياً فيما هناك مطالب حياتية تخص المواطنين في القطاعين العام والخاص يتم رفضها بحجة غياب مصادر تمويلها.

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أسرار اللواء

غمز : يجزم متابعون لبعض الملفات ان حركة الإنفاق تراجعت، ولكن لا تقدُّم في ملفات الفساد!

همس : يكرّر نائب وسيط إشارات إيجابية تجاه مرجع كبير، في ما خصّ الليونة التي يبديها لإنجاز القانون الانتخابي.

لغز : قطعت الاتصالات شوطاً كبيراً لإيجاد حل جذري ونهائي للموقوفين الإسلاميين.

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