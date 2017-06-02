المشنوق من عين التينة: بري اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة

اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى انه يمكن من خلال حملة اعلامية مكثفة طويلة الامد شرح قانون الانتخاب، وذلك من خلال التقنيات الحديثة، وهذه المسائل لا علاقة لها بالسياسة بل هي مسائل تقنية، واوضح بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، الى ان الرئيس بري اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة لمناقشة الموضوع ووضعه داخل القانون الذي سيعرض في مجلس الوزراء.

واوضح ان الفرز الالكتروني سيتم داخل المراكز، والموضوع يتكل على الاساتذة الذين سيأتون من وزارة التربية، خاصة وان خبرتهم حديثة بعد تقاعد الاساتذة القدامى، ونحن بحاجة الى 6 اشهر الى 7 اشهر لاجراء الانتخابات، لا سيما واننا بحاجة الى دورة تدريبية مدتها 3 اشهر تحت رعاية الامم المتحدة، وهذا الموضوع كله مطروح ضمن الخطة التي سلمتها للرئيس بري.