وزير الطاقة السعودي استبعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته قبل 2050

استبعد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل 2050.

ووافق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الفالح الرأي، مؤكدا انه من غير المرجح أن يصل الطلب إلى ذورته قبل منتصف القرن الحالي.

وقال رئيس رويال داتش شل بن فان بوردن إن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي أو مطلع العقد الرابع، بينما توقع الرئيسان التنفيذيان لشركتي بي.بي وتوتال بوب دادلي وباتريك بويان أن يبلغ الطلب على النفط الذروة قرب 2040.

جاءت تصريحات الوزراء والرؤساء التنفيذيين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ في روسيا.