أرقى أساليب العيش في قبرص … “The Pearl” تقديمات سكنية من “Plus Properties”

دائماً ضمن إطار خطّها الاستراتيجي الواضح لتقديم أفضل أساليب العيش وأرقاها في قبرص، كشفت Plus Properties Cyprus الشركة الرائدة في ابتكار المعالم العمرانية والسكنية، عن أحدث مشاريعها السكنية المتميّزة في مدينة لارنكا: The Pearl of Mackenzie.

وقد تم الاحتفاء باطلاق هذا المشروع الاستثنائي ضمن حفل كوكتيل حضره السيد أندرياس فيراس، رئيس بلدية لارنكا والسيد أورثان ثيودولو رئيس غرفة التجارة والصناعة في المدينة وعدد من النوّاب ورجال الأعمال والمصرفيين والوسطاء العقاريين وزبائن الشركة.

وفي المناسبة أضاء السيد جورج شهوان رئيس شركة Plus Properties على الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها قبرص، وجدّد ثقته بإمكانيات هذا البلد. وشرح شهوان عن الإنجازات التي حققتها Plus Properties خلال الأعوام الماضية. وقال: “يسرنا إطلاق مشروع غاية في التميّز في لارنكا. لدينا ثقة كبيرة بقبرص وخاصةً لارنكا لما تمتلكه من مقومات واعدة. اليوم نطور 7 مشاريع في لارنكا و3 في منطقة ليماسول، منها 5 مشاريع يتم إنجازها بسرعة فائقة في حين تم تسليم مشروع واحد منها. إن تركيزنا ينصب في The Pearl على تقديم مساحات فخمة لأساليب عيش راقية تضمن راحة ساكني المشروع. إن أسس نجاحنا ترتكز على التزامنا أعلى معايير الجودة وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وتخطي توقعات زبائننا.”

يطل The Pearl بشكل رائع على البحر المتوسط وكل ما يقدمه من جمال طبيعي ومناظر ساحرة، إذ يقع في وسط منطقة McKenzie الشهيرة. إن قرب المشروع من الشاطئ والمطار يجعل من The Pearl خياراً مثالياً للراغبين بشراء منازل في قبرص. ويتضمن المشروع مبنيين سكنيين ومسبح مشترك ويوفر خدمات الحراسة على مدار الساعة بالإضافة إلى مواقف تحت الأرض ولا ننسى الإطلالات الرائعة لكل الوحدات على البحر.

وتحدث رئيس بلدية لارنكا إلى الحضور قائلاً: “قبرص هو بلد استثمار آمن يوفر مسكناً ثانياً في الاتحاد الأوروبي. نعمل لجعل لارنكا نقطة جذب ومدينة تتيح كل مقومات الازدهار والتطوّر إذ تمنح الفرصة للجميع لتحقيق أحلامهم.”