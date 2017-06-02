بوتين: سنحمل ترامب مسؤولية حالة الطقس السيئة في موسكو!

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عدم إثارة ضجة حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخروج من اتفاقية باريس للتصدي للتغير المناخي، داعيا إلى مواصلة العمل على تحسين الاتفاقية.

وقال، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن روسيا لن تصدق على اتفاقية باريس للتصدي للتغير المناخي، إلا بعد تحديد التزامات جميع المشاركين في الاتفاقية بشكل واضح وصياغة قواعد تقسيم الموارد وتوضيح المسائل التقنية الأخرى.

واعتبر الرئيس بوتين أنه لم يعد هناك داع لخروج الولايات المتحدة من الاتفاقية، نظرا لطابعها الإطاري ووجود إمكانية لمواصلة المفاوضات حولها، لكنه دعا إلى الامتناع عن إدانة الرئيس الأميركي بسبب هذه الخطوة.

وأضاف، مازحا: “علينا أن نكون شاكرين لترامب.. منذ الآن فصاعدا يمكننا تحميله مسؤولية كل شيء، حتى حالة الطقس السيئة في موسكو!”.

وأعاد بوتين إلى الأذهان أن اتفاقية باريس بشان المناخ لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بل ستصبح سارية المفعول اعتبارا من عام 2021. وأشار إلى أنه مازالت هناك مهلة زمنية كافية للتوصل إلى اتفاق، شريطة مواصلة العمل بشكل بناء.

وذكّر بوتين بأن واشنطن التزمت بموجب اتفاقية باريس، بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بـ26-28% بحلول عام 2025، أما روسيا فالتزمت بتقليص الانبعاثات بحلول عام 2030 بـ30% بالمقارنة مع مستوى عام 1990.