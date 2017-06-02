الرياشي استقبل سفير المغرب

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي ظهر الجمعة في مكتبه بالوزارة، سفير المغرب امحمد الكرين يرافقه نائبه ابراهيم السعيدي، في حضور مستشار الوزير الرياشي انطوان عيد، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد اللقاء، قال الكرين إنه تمّ البحث بالعلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين المتعلقة بالاعلام والسبل لتحسين صورة البلدين الشقيقين مع ابراز القضايا الاساسية بالنسبة للمغرب في لبنان وبالنسبة للبنان في المغرب، مؤكدا على دوام الصداقة التي تجمعهما وبين الشعبين.

وأضاف:”كما عرضنا مقترحات ستدرس في الاسابيع المقبلة على مستوى المستشارين وفي اتفاقيات ترفع من مستوى العلاقة بين البلدين على الصعيد الاعلامي وتمكن من طرح القضايا المحورية للبلدين”.