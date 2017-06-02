الحريري: العين على بعلبك والعمل جار لضبط الوضع الأمني

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” وفدا من لجنة تجار بعلبك في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.

بعد اللقاء، قال ممثل التجار حسين عواضة: “عرض الوفد للرئيس الحريري الفلتان الأمني الذي تشهده مدينة بعلبك وضرورة تطبيق الخطة الأمنية، وقد أكد لنا دولته ان العين اليوم على بعلبك وأن العمل جار لضبط الوضع الأمني فيها بشكل نهائي، خاصة وأن موسم الأعياد وفصل الصيف على الأبواب. وقد شكر الوفد الرئيس الحريري وأكد له أن مشروعهم هو مشروع الدولة وهمهم الأول والأخير هو العيش بأمان”.