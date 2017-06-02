أوساط السراي: الأجواء الإيجابية مبنية على نتائج الاتصالات الجارية

تحدّثت أوساط السراي الحكومي و”بيت الوسط” لـ”الجمهورية” عن “أجواء إيجابية مبنية على نتائج الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى من دون الحسم في إمكان معالجة كل العقد. فالأجواء توحي بمقاربة إيجابية للأمور ووجود كمٍّ من النيات الحسنة بضرورة حسمِ الوضع في أسرع وقت ممكن”. وأكّدت هذه الاوساط أنّ الاتّصالات الجارية “قاربَت نقاطاً حسّاسة ومعقّدة من دون الدخول في التفاصيل”.

وردّاً على القول إنّ فتح الدورة الاستثنائية للمجلس قد يخفّف الاحتقان وإنّ ما حصل اعطى مهلة إضافية لشراء الوقت، لم تَستبعد الاوساط سيادةَ مِثل هذه الأجواء، ورَبطتها بمدى نجاح الاتصالات لتذليل العقبات الأخيرة.