مسلسل جرائم النظام السوري تابع… 14 قتيلاً تحت التعذيب بسجون الأسد في أيار

لفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الى ان 14 شخصا بينهم ناشط إعلامي وطالبان جامعيان قتلوا تحت التعذيب في أيار الماضي على يد النظام السوري.

ووثقت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الجمعة مقتل شخصين في سجون الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وأضافت أن سقوط هذا العدد من القتلى وهو الحد الأدنى الذي توفرت معلومات بشأنه، يدل على أن عمليات القتل تحت التعذيب هي سياسة ممنهجة ومتبعة من رأس النظام في سوريا.

ولفت التقرير إلى أن أركان النظام على علم تام بهذه الجرائم التي تمارس على نطاق واسع وتشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن نكي هيلي ذكرت تفاصيل عمليات التعذيب التي ينفذها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المعتقلين بسجونه.

وأوضحت السفيرة الأميركية في خطاب قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي أن النظام السوري يواصل اعتقال عشرات الآلاف، ويعرضهم للمعاملة القاسية العنيفة ولظروف غير إنسانية بما فيها عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية.