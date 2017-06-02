إرسلان: المساعي المبذولة تبشر بالوصول إلى قانون يرضي اللبنانيين

أكّد وزير المهجرين طلال إرسلان أنّه “دائما ما نزور الرئيس الحريري ونتداول معه في الوضع الحكومي ووضع البلد بشكل أساسي. وأنا بدوري، أقولها بكل صراحة وشفافية، أقدر وأثمن عاليا دور دولة الرئيس الشخصي والمميز باستيعابه وسعة صدره الكبيرة للوصول إلى حلول جدية لكل الأزمات في البلد، وخاصة موضوع قانون الانتخاب. أنا أعتبر أنه لولا الرئيس الحريري بمقارباته الجدية، وبشكل أوضح أقول أنه لولا تنازلاته الشخصية، لما كان بالإمكان أن نصل حقيقة إلى قانون انتخاب”.

وأضاف بعد زيارته “بيت الوسط”: “إن المساعي والجهود التي بذلت وتبذل اليوم تبشر بالخير بأننا سنصل إلى قانون يرضي اللبنانيين، وأتمنى أن يكون هذا القانون بحجم طموحاتنا جميعا كمواطنين، قبل أن يكون كسياسيين، لأن البلد بحاجة إلى نقلة نوعية باتجاه التطوّر وتطوير عمل مؤسساته الدستورية، وحجر الزاوية في ذلك يكون قانون الانتخاب”.

وختم قائلا: “أجدد التأكيد على دور الرئيس الحريري الشخصي، وقبل أن يكون رئيس حكومة رسميا، في تقديم كل التنازلات وكل المتطلبات الشخصية والسياسية التي يمثلها لمصلحة البلد وتعزيز وحدته ووحدة المؤسسات الدستورية وعدم السماح لبذور الخلاف بين المؤسسات الدستورية أو بين الرؤساء، ما شكّل صمام أمان في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها المنطقة، والتي يمكن أن تعرّض البلد إلى مخاطر نحن بغنى عنها، في حال لم نتمكن من إدارة الأحوال الداخلية بكثير من الحرص والائتمان”.

ورداً على سؤال هل يمكن أن تشهد جلسة الحكومة المقبلة إقرار قانون الانتخاب، ردّ إرسلان: لم أتحدث مع دولته في التوقيت بالتحديد، ولكن الجو في البلد يوحي أنه متجه نحو حلول جذرية في موضوع قانون الانتخاب.