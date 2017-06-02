اميركا تطمئن تركيا حول تسليحها للأكراد في الحرب ضد “داعش”

قدم الجيش الأميركي تطمينات الى تركيا حول امداد المقاتلين الأكراد بسلاح أميركي في قتالهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بعد ان وصفت أنقرة هذه الخطوة بأنها “خطرة للغاية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد الكولونيل ريان ديلون: “نحن شفافون مع تركيا حول تفاصيل ما نمنحه”، مضيفا: “نحافظ على المسؤولية كاملة في الاسلحة التي نعطيها لقوات سوريا الديموقراطية”، في اشارة الى تحالف المقاتلين الأكراد والعرب الذين يحققون حاليا تقدما في الرقة ضد الجهاديين.

وتضم قوات سوريا الديموقراطية مقاتلين أكراد من “وحدات حماية الشعب” الذين تربطهم تركيا بحزب العمال الكردستاني.

وكان قد أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار موافقته على تسليح وحدات حماية الشعب الكردية لدعم الهجوم ضد الجهاديين في الرقة.