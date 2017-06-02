أخبار متفرقةالجمعة 02 حزيران 2017 طقس الـ Weekend قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في الحرارة توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط. -الطقس السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع البسيط في الداخل وعلى الجبال. -الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الارز من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة. -الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كم/س. -الإنقشاع جيد. -الرطوبة بين 50 و85 %. -حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة. -الضغط الجوي 761 ملم زئبق. -ساعة شروق الشمس: 05:28 ساعة غروب الشمس:19:43 كلمات مفتاحية:طقس الـ Weekendالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام