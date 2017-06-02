الصراف: سيبقى الجيش حصن الوطن وكلنا أمل بمستقبل زاهر

زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف قيادة منطقة جبل لبنان العسكرية حيث اجتمع الى قائد المنطقة العميد الركن عدنان سعيد وعدد من الضباط واستمع منهم الى شرح عن المهام المنوطة بمنطقة جبل لبنان والوحدات الواقعة ضمن نطاقها.

بعد ذلك زار الصراف الكلية الحربية حيث استقبله قائد الكلية العميد الركن فادي غريب، وجال في أرجاء الكلية حيث اطلع على اقسامها، وقاعات التدريس، واستمع الى شرح عن سير عمليات التدريب للسنوات الثلاث اضافة الى تدريب دورتي آمر سرية ودورة ضباط الاختصاص التي التحقت مؤخرا بالكلية، وبعد تفقد اعمال الترميم استمع الى شرح مستفيض عن الخطة المستقبلية لتوسيع وتحسين الملاعب والابنية والمنشآت.

واجتمع وزير الدفاع الى طلاب السنة الاولى وخاطبهم قائلا: “انتم مستقبل هذا الجيش الذي اثبت انه من اكثر جيوش العالم اداء ومناقبية واستعدادا للتضحية وايمانا بالوطن، وانتم من سيكمل المسيرة، مسيرة حماية الوطن من اقصاه الى اقصاه وحماية سلمه الاهلي ووحدته الوطنية، مسيرة الدفاع عن لبنان من اطماع العدو الاسرائيلي ومن خطر الارهاب، مسيرة حماية العلم الذي تحملونه على زنودكم والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه المساس بهذا العلم”.

واضاف: “ان الجيش اللبناني استطاع على مدى سنوات من تسجيل نجاحات كبيرة إن على مستوى مكافحة الارهاب او على مستوى تحصين الوطن واحباط المؤامرات التي تحاك ضده، وهذه النجاحات سجلت وفق خط بياني تصاعدي ولذلك من غير المسموح العودة الى الوراء، لا بل اننا نعول عليكم ايها التلامذه الضباط في حمل الشعلة التي حملها من سبقكم، والتحلي بمناقبية عالية وايمان بالوطن، فأنتم ابناء هذا الوطن وانتم من سيحميه”.

ودعا وزير الدفاع تلامذة الضباط الى “الالتزام بمبادىء المؤسسة برئاسة العماد جوزاف عون، وان يكونوا لكل الوطن ولكل المواطنين دون تفرقة، والابتعاد عن السياسة ونبذ الطائفية”.

واضاف: “بحكمة قيادتكم وبالتفاف اللبنانيين حول جيشهم الوطني وبدعم السلطة السياسية وبجهودكم ونجاحكم، فان الجيش سيبقى حصن الوطن وسيبقى عصيا على الاعداء ولن يتمكن احد من شرذمته او تفكيكه، وكلنا امل بمستقبل زاهر لوطننا”.

وختم مؤكدا “العمل لرفع المستوى القتالي من خلال التدريب الجيد والحديث”، مشددا على ان “وزارة الدفاع وقيادة الجيش ستبذلان جهدا كبيرا لتقديم ما يلزم في سبيل تطوير الكلية وتجهيزها ورفدها بالخبرات التي من شأنها رفع مستوى التدريب”.

بعد ذلك، اجتمع وزير الدفاع الى ضباط الكلية واطلع من قائد الكلية على الخطة الموضوعة لتطوير الابنية والمنشآت وتحديث اساليب التدريب وتدريس العلوم العسكرية وتعليم اللغات”.

ونوه الصراف بالجهود المبذولة لاتمام اعمال التحديث واعدا بالقيام بكل ما يلزم في سبيل احداث نقلة نوعية في الكلية الحربية”.