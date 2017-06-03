جنبلاط إلتقى السفير البابوي غبريال كاتشا

التقى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في المختارة السفير البابوي في لبنان غبريال كاتشا، وذلك بعد أسبوع على الزيارة التي قام بها النائب جنبلاط ونجله تيمور الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس ومسؤولي الدولة، في حضور الوزيرين مروان حمادة وايمن شقير، والنواب نعمة طعمة، اكرم شهيب، هنري حلو، غازي العريضي، انطوان سعد، ايلي عون، وائل ابو فاعور، والسيدة نورا حنبلاط وعدد من الشخصيات.