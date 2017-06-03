مصدر في “المستقبل”: ما بين الحريري وجنبلاط “زوبعة في فنجان”

كلام رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط في إفطار بعبدا قد يشير إلى إنكسار الجليد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجنبلاط ، وهو ما قد يترجم إيجابيا على صعيد التحالفات الإنتخابية، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية.

“الأنباء” سألت مصدرا في تيار “المستقبل”، عن موعد لقاء مماثل بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جنبلاط بعد معركة التصريحات الاخيرة بينهما، فأجاب: ما بين الحريري وجنبلاط “زوبعة في فنجان”.