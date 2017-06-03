اشكال بين مفتيين من آل الدنف في بعبدا ومقتل أحدهما

أُفيد بإشكال أمام مبنى بلدية بعلشميه قضاء بعبدا بين الشيخ في المحكمة الروحية الدرزية مشهور الدنف والشيخ نضال الدنف اسفر عن مقتل الاخير الذي أصيب بخمس رصاصات تم نقله على أثرها الى مستشفى الجبل حيث فارق الحياة.

وقد دعت دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان اصدرته اليوم على اثر الاشكال جميع أبناء البلدة وفعالياتها على اختلاف انتماءاتهم إلى تهدئة النفوس وتحكيم لغة العقل، واللجوء إلى المشايخ العقلاء، على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي وأن يتم حصر الموضوع بيد الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، حيث تم تسليم الجاني للاجهزة الأمنية، وعليه نهيب بوسائل الاعلام عدم نشر أي صورة حول هذا الأمر لدقة الموقف وحساسيته.