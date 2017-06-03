حزب “التوحيد” استنكر جريمة بعلشميه: لوضعها في إطارها الفردي

استنكر حزب التوحيد العربي “الجريمة المروعة التي حصلت في بلدة بعلشميه وأدت إلى مقتل الشيخ نضال الدنف”.

ودعا الحزب في بيان الأجهزة الأمنية إلى “التدخل بحزم على الأرض لضبط الأمور ومنع تفاقمها، وإلى تسليم الفاعل إلى القضاء المختص”.

وتمنى على أهالي المنطقة “التحلي بالصبر صونا لبلدتهم وعلى المشايخ الأجلاء لعب دور التهدئة من دون الإنجرار وراء ردود فعل خطرة قد تفاقم من أمد المشكلة”، راجيا “وضع الحادثة في إطارها الفردي بعيدا من محاولات تسييسها”.