مجلس بيروت البلدي يوضح: قطع الأشجار جرى بموجب ترخيص نزولاً عند طلب السكان

أصدر المجلس البلدي لمدينة بيروت بياناً رداً على الصور والفيديوهات التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء في البيان:

تناقل بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو لقطع أشجار في مدينة بيروت، منطقة المصيطبة، وقاموا بالتعليق سلبيا على هذا الأمرمستغلّين إيّاه لمهاجمة بلديّتنا وتحميلها مسؤوليته.

إنّ المجلس البلدي لمدينة بيروت، يهمّه إيضاح الأمر وتبيان الحقيقة للبنانيين عامة وأهل وسكّان العاصمة خاصة. إنّ قطع الأشجار جرى فعليا بموجب ترخيص صادر عن سعادة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الذي اتّخذ هذا القرار وأعطى الإذن بناء على الطلب الملح لسكان الحي. وقد أعطى الموافقة فعليّا بعد أن قام فريق هندسي وتقني من جانب بلديّة بيروت بالكشف على الأشجار والتأكد من أنها تشكّل ضررا وخطرا فعليا على البناء المحاذي لها، إذ إنّجذورها امتدّت بشكل كبير وعميق مما أدّى إلى كسر إمدادات الصّرف الصحّي والمجارير التابعة للبناء المذكور، وتسرّبت إلى مخازن المبنى في الطوابق السفليّة.

بالإضافة إلى ما تقدّم، يهمّ مجلسنا البلدي التأكيد أنّ سعادة محافظ بيروت اشترط في كتابه الذي سمح بموجبه فعليا إزالة خمس شجرات ملاصقة للعقار رقم١٥١٠ – مصيطبة:

– أوّلاً: إعادة زرع الرصيف المذكور بخمس شجرات بديلة من نوع البراكيكيتون والمانيوليا.

– ثانيا: إصلاح الرصيف من أيّة أضرار قد تنتج بعد إزالة الشجرات الخمس وزرع البدائل عنها.

– ثالثا: الاستحصال على إذن وموافقة من قبل وزارة الزراعة.

أخيرا وليس آخرا، يهم المجلس البلدي لمدينة بيروت التأكيد على حرصه الدائم على كلّ شجرة، لا بل على كل شتلة أو زهرة أو حتى نبتة في العاصمة، ولايمكن سوق الاتهامات جزافا وزورا في حقه. فإن المجلس في صدد إطلاق ورشة ضخمة لزرع ستّة آلاف شجرة في بيروت، ضمن خطة طموحة لتحويلهاإلى عاصمة خضراء، ناهيك عن أنّه، وفي الإطار نفسه، وفي إطار رؤيته لمخطط العام الحضري للمدينة والمشروع المتكامل لزيادة المساحات الخضراءفي العاصمة، انطلق اليوم تحديدا مشروع استحداث عددٍ من الوسطيات والمستديرات الجديدة، كما وصيانة وتحسين الوسطيات الموجودة حاليّا وتزيينهابالشتول والأزهار والأشجار.