الشيخ حسن: حادثة بعلشميه طابعها محض فردي وليأخذ القانون مجراه الطبيعي

أسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن “للحادث الأليم والمفجع الذي أودى بأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه قضاء عاليه”، مشددا على “الطابع محض الفردي لما حصل، إذ من الضروري تغليب منطق العقل والحكمة والتبصر في عواقب الامور في مثل هذه الاوقات العصيبة التي تستلزم من الجميع العمل على لملمة ذيول ما حصل وترك الامر بعهدة القوى الامنية والقضاء لاجراء المقتضى، وحصر الأمر عند هذا الحد”.

وأصدر رئيس المحاكم المذهبية في طائفة الموحدين الدروز القاضي فيصل ناصرالدين بيانا اعرب فيه عن ألمه “العميق للحادث المؤسف والمستنكر الذي حصل في بلدة بعلشميه اليوم وأودى بالمرحوم الشيخ نضال الدنف”.

ودعا “القوى الأمنية والأجهزة الرسمية للدولة الى القيام بدورها المطلوب والإحاطة بالحادثة والتحقيقات اللازمة وخصوصا بعد تسلم الجاني، وأخذ القانون مجراه الطبيعي”، وأهاب “بأبناء البلدة الكرام وفاعلياتها ومشايخها الاجلاء، التحلي بالصبر والعمل على تهدئة النفوس والخواطر وتحكيم لغة العقل والارتقاء بالقضية الى أعلى درجات المسؤولية الملقاة على الجميع من دون الانجرار وراء الشائعات المغرضة وردود الفعل غير المحمودة العواقب لهذا الحادث الفردي”.