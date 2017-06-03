موسكو: إحباط مخطط لاستهداف “كأس القارات”

أحبطت السلطات الروسية مخططا إرهابيا وضعته خلية داعشية اعتقل أفرادها كان يستهدف بطولة «كأس القارات» لكرة القدم التي تستضيفها روسيا ابتداء من 17 يونيو (حزيران) الحالي.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن عناصر الأمن الفيدرالي أحبطوا سلسلة عمليات إرهابية، باعتقالهم يوم 25 مايو (أيار) الماضي أربعة أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كشفوا تفاصيل مرعبة. وأضافت أن أفراد الخلية كانوا يعدون العدة لتنفيذ أعمال إرهابية ضد وسائل النقل في العاصمة الروسية موسكو عشية انطلاق بطولة «كأس القارات». وكشفت التحقيقات لاحقا أنهم كانوا يخططون لاستهداف مطاعم وتفجير محطة مترو «تيوبلي ستان» غرب موسكو.

وحسب نفس المصدر فإن أعضاء الخلية استأجروا شققا سكنية في مناطق قريبة من بعضها بعضاً في موسكو وريفها.

وعثر الأمن في واحدة من الشقق على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة، وفيها الكثير من المواد الضرورية لصناعة المتفجرات، كما عثر في الشقق الأخرى على أسلحة، وكانت هناك عبوة ناسفة يدوية الصنع جاهزة، تم وضعها في أسطوانة لإطفاء الحرائق، تماماً مثل العبوة التي استخدمها الانتحاري الذي فجر نفسه في مترو بطرسبرغ في الثالث من نيسان الماضي.