بالفيديو: أب يرمي أطفاله من النافذة!

ألقى أب روسي طفليه من النَّافذة لإنقاذ حياتهما، رغم أنَّهم يقيمون في الطَّابق الخامس في مدينة “سترونينو” القريبة من موسكو، وذلك بعد أن ضمن وجود 20 شخصاً من الجيران والمارَّة يحملون بساطاً مشمعاً تحت النافذة.

وفي التَّفاصيل، بعد التهام النيران لشقة العائلة، لم يجد الأب وسيلة أخرى للهروب من الموت سوى إلقاء الأطفال من النَّافذة، والقفز بعد ذلك رغم خطورة التَّجربة، وذلك بمساعدة حوالي 20 شخصاً، والذين قاموا بشد بساط مشمع ليتمكَّن الأب فعلاً من إنقاذ أبنائه رغم خطورة المبادرة، وبعد ذلك استجمعت الزَّوجة إلينا قواها، وقفزت في الهواء، ليقفز الأب أخيراً.

وقالت الأم في تصريحات صحفية: “كانت الشَّقة مليئة بالدُّخان الأسود، وكنا نشعر بالاختناق، وفوق ذلك لدي طفل عمره 11 شهراً يعاني من مرض في القلب، فقال زوجي: علينا أن نقفز، وإلا سنموت هنا، رغم أنَّ إحدى السيِّدات كانت تصرخ في بداية الفيديو “لا ترمهم”، لكننا نجينا جميعاً على الرُّغم من أنَّ زوجي مصاب إصابات خطيرة على مستوى القدمين والعمود الفقري”.