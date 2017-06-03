حمو النائب آلان عون في ذمة الله

غيّب الموت صباح اليوم الدكتور جورج سيمون سعيد، حمو النائب آلان عون. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غد الأحد 4 حزيران الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة “سيدة الإنتقال الرعائية” – مشان قضاء جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الإثنين 5 الجاري في صالون الكنيسة في مشان من الساعة الحادية عشر لغاية السادسة مساء، ويومي الثلثاء والأربعاء في 6 و7 حزيران الجاري في صالون كاتدرائية “مار جرجس” – بيروت من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساء.