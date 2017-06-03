بالفيديو: إنفجار قوي يهز مدينة شيراز الإيرانية وسقوط عشرات الجرحى

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن إنفجارا قويا هز مدينة شيراز الإيرانية ، مخلفا إصابة 17 شخصا على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع في مركز للتسوق -“إيبر ماركت”- في شارع “نصر” في شيراز ، في حدود الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن تحطم النوافذ في المتاجر القريبة.

وقد سمع صوت الإنفجار الذي كان قويا جدا في كل مناطق شرق شيراز . وفيما عكف رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب، يجري التقصي عن أسبابه.

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية إصابة 17 شخصا جراء الإنفجار وفق معلومات أولية نقلا عن شهود عيان، فيما تناقلت وسائل إعلام أخرى أن عدد الجرحى وصل إلى نحو 32 جريحا.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، لقطات فيديو قالو إنها لإنفجار وقع بأحد شوارع مدينة شيراز مركز محافظة فارس الإيرانية.