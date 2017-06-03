القوات الفرنسية تقتل 20 إسلامياً في مالي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن أن القوات الفرنسية قتلت نحو 20 مسلحا إسلاميا في شمال مالي هذا الأسبوع ، في عملية استهدفت الدفاع عن هذه القوات هناك.

وقال بيان للوزارة إن الجيش استخدم مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية في العملية التي نفذها، الثلثاء الماضي. وأفادت الوزارة بأنه قد تم القضاء على 20 إرهابيا ، بالإضافة إلى اعتقال آخرين والاستحواذ على أسلحة، وذلك إثر عمليات تفتيش بعدها.

وتدخلت فرنسا في عام 2013 لطرد متشددين على صلة بتنظيم “القاعدة” سيطروا على شمال مالي قبل ذلك بعام. ونشرت باريس منذ ذلك الوقت أكثر من 4500 عسكري في عملية أطلقت عليها اسم “قوة برخان” في المنطقة لملاحقة المتشددين الإسلاميين.