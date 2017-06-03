بعد إقفال مركز شيرين للتجميل… حاصباني: سنتابع كل المخالفات والشكاوى في هذا الموضوع

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى ان العمل الذي يحصل داخل مركز شيرين للتجميل الواقع في صيدا غير مسجل، لافتاً الى ان كل المخالفات التي وردت ضده أستدعت إقفاله “وهذا ما قمنا به اليوم”.

حاصباني وفي حديث لـ”الجديد”، اكد ان وزارة الصحة لا علاقة لها بالشهادات التي يزعم المركز إعطاءها ولا بالختم الموجود عليها، مشيراً الى ان لا قيمة لهذه الشهادات.

وأكد حاصباني متابعته لكل المخالفات المتعلقة في هذا الموضوع، طالباً من المواطنين الإبلاغ عن كل شكاواهم للوزارة.