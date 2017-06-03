الحاج حسن: الأجواء إيجابية في ما خص قانون الانتخاب

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن “الأجواء ايجابية في ما يخص قانون الإنتخابات”، وأن “حزب الله منفتح على كل الأطراف السياسيين، وسيقدم كل ما يلزم للوصول لنتيجة ايجابية، حتى تستطيع الدولة المشغولة بقانون الإنتخاب التفرغ للعمل على كثير من القضايا الإجتماعية التي ترهق كاهل الناس لا سيما الاقتصادية والأمنية، خصوصاً في بعلبك”.

كلام الحاج حسن جاء في إفطار أقامه رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار، في مجمع الخيال في بلدة تمنين، في حضور نواب ورؤساء بلديات وشخصيات.