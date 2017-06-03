كنعان: “إفطار القصر” أوصل قانون الإنتخاب إلى مرحلة متقدمة

لفت أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان ، إلى أن المعطيات توجب القول إن “إفطار القصر” أعطى قوة دفع كبيرة للملفات الوطنية- على حد تعبيره.

وأضاف كنعان في حديث إلى صحيفة “المستقبل”، أن “ملف قانون الإنتخاب العتيد وصل إلى مرحلة متقدمة ، وفي الوقت نفسه تجري عملية فكفكة للعقد والحواجز من أمامه”.

وأشار إلى أن “ما حصل في بعبدا هو إلتفاف وطني من أجل إنتاج قانون إنتخاب جديد وبشكل جدي، وهذا ما يعطي الامل في التغلب على الصعوبات أثناء مناقشة التفاصيل والوصول إلى النهايات المرجوة من جهة، وأن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على العلاقات بين القوى وعلى الملفات الأخرى التي علينا معالجتها في المرحلة اللاحقة من جهة أخرى، لأن إقرار قانون الإنتخاب سيفتح الباب ويعبّد الطريق أمام الملفات الاخرى”.