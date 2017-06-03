توقيف شخصين في بيروت وجبل لبنان بحوزتهما مخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 02/06/2017، وفي محلة الاوزاعي أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية المدعو: ع. س. ( مواليد عام 1991، لبناني) . وهو، مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم سرقة.

وضُبطَ بحوزته 30 غ. هيرويين موضبة في 19 كيس نايلون. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

كما أعلنت أنه “بناءً على معلومات توافرت لدى سرية السجون المركزية، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات وإدخالها إلى داخل سجن رومية.

ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيف المشتبه به بتاريخ 2/6/2017، وذلك أثناء مروره في محلّة بوليفار كميل شمعون – الحدث، على متن دراجة آلية نوع “هوندا – فورسايت” لون أبيض من دون تسجيل، ويدعى: ب. ح. (مواليد عام 1985، فلسطيني)

ضُبط بحوزته /70/غ. من مادة حشيشة الكيف، وقد اعترف بتعاطي المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.