سلمان إلتقى محمد بن زايد: الإمارات والسعودية معا في خندق واحد للمواجهة

إستقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

ونقل ولي عهد أبو ظبي تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما حمله تهانيه لسمو رئيس الدولة بحلول هذا الشهر الفضيل .

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الشيخ محمد بن زايد ، أن المخاطر والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية تحتاجان من “مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، أن يكون صفا واحدا لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها.

وشدد على أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقفان معا في خندق واحد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة.

أضاف: الرؤية السعودية والإماراتية تؤمن بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يكون أقوى وأكثر تأثيرا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه.

وختم الشيخ محمد بن زايد قائلا إن الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وسوف تظل ركنا أساسيا من أركان العمل الخليجي المشترك وداعمة لوحدة “مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، مشددا على أن السياسات والمواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية وإيمان مطلق بقيمة العمل الجماعي الخليجي.