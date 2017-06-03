قيادة الجيش: 4 طائرات عدوة تخرق الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه الساعة 8,05، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل والشمال، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14,20 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 8,10، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، وبعلبك، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,10 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 9,15، خرقت طائرة أخرى مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,00 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 12,30، خرقت طائرة أخرى مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13,50 من فوق بلدة الناقورة”.