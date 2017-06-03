الشيخ حسن استقبل وفداً من “القوات” – عاليه: نثني على الدور الإيجابي لجعجع على كل الأصعدة الوطنية

زار وفد كبير من منسقية عاليه في “القوات اللبنانية” برئاسة منسق المنطقة المهندس بيار نصّار، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دارته في “البنيه”، حيث كان في استقبالهم إلى جانب وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال جابر ورئيس بلدية البنّيه المهندس شادي يحيى ومشايخ من المنطقة وفعاليات من البلدة والجوار.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولة تقوم بها منسقية القوات في عاليه على كافة المرجعيات الدينية والسياسية والحزبية والمدنية.

أولاً نقل الوفد تحيّات رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الى الشيخ حسن مثنيا على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به وخاصة في منطقة عاليه والجبل.

وقال نصّار: “نزور هذا البيت الكريم اليوم لنؤكد أن العيش المشترك في الجبل أصبح ورائنا وأننا نتطلّع معكم يا سماحة الشيخ ومع الحزب التقدمي الاشتراكي وجميع الفعاليات في الجبل الى المستقبل والى مرحلة جديدة نعمل فيها جميعاً كل من موقعه، أولاً من أجل تشجيع أهلنا على العودة الى قراهم وبيوتهم والعيش الدائم والاستقرار في أرضهم وجبلهم وثانيا الى تفعيل التنمية المحلية وتوحيد الجهود من أجل تطوير الأوضاع الانمائية والاجتماعية مما يخلق فرص للعمل تساعد مجتمعنا على العودة والبقاء في هذه البقعة الجغرافية”.

وبدوره أثنى الشيخ حسن على الدور الإيجابي والتضحيات والمبادرات الذي يقوم بها الدكتور جعجع على كل الأصعدة الوطنية، وخاصة في موضوع قانون الانتخابات عبر النائب الصديق جورج عدوان الذي يكن له كل الاحترام وشكر نصار والوفد المرافق له على زيارتهم الى بيتهم ودارتهم، وقال: “ان التعايش الموجود في هذه البقعة من جبل لبنان هو كمن يقف على قمة الجبل، فاذا تخاصمنا نصبح في الوادي جميعاً وواجب علينا حينها اعادة صعود القمة من جديد، لذلك وصيتي لكم جميعاً الى اولادنا وجماعتنا قبلكم، بأن تحبوا بعضكم وتحافظوا على بعضكم البعض، بالمحبة وحدها نستطيع التمسك والمحافظة على وحدتنا لنبقى حيث نحن”.

وذكّر حسن برسالة المدارس الكاثوليكية وان هناك كثير من ابناء الطائفة تخرجوا من مدارس الراهبات التي كانت موجودة على كافة مساحة هذا الجبل لذلك يجب العمل جميعا على اعادة اطلاق رسالتها التربوية.واعادتها لما كان عليها سابقا.

وأكد على أهمية الدور الذي لعبه الدروز والمسيحيين في حماية استقرار لبنان على مرّ التاريخ ومن هنا كانت ملاقات القوات مع هذا الدور وهذه الحركة للوصول الى توافق ثابت و خاصة في الجبل.

وكان كلمة لوكيل الداخلية بلال جابر أكد فيها على وضوح ومصداقية القوات اللبنانية في التعاطي السياسي ان كان مع الحلفاء أو الخصوم وأكد على التنسيق الكامل مع القوات في عاليه لما له من مصلحة كبيرة لأهلنا في الجبل.